Кабмин уволил двух членов правления "Укрзализныци"
Среда, 15 июля 2020, 18:00
Кабинет министров на заседании 15 июля одобрил распоряжение о прекращении полномочий двух членов правления "Укрзализныци" - Ремигиуша Пашкевича и Марчина Целеевского.
Об этом сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
В то же время и.о. члена правления УЗ назначили Николая Иванинива.
Пашкевич и Целеевский подали заявление об увольнении в середине июня 2020 года.
Пашкевич вошел в состав правления УЗ в июне 2016 года, Целеевский - в июне 2019 года.
Экономическая правда
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