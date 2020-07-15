Кабмин уволил двух членов правления "Укрзализныци"

Кабинет министров на заседании 15 июля одобрил распоряжение о прекращении полномочий двух членов правления "Укрзализныци" - Ремигиуша Пашкевича и Марчина Целеевского.

Об этом сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

В то же время и.о. члена правления УЗ назначили Николая Иванинива.

Пашкевич и Целеевский подали заявление об увольнении в середине июня 2020 года.

Пашкевич вошел в состав правления УЗ в июне 2016 года, Целеевский - в июне 2019 года.

Экономическая правда