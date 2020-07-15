УЗ возобновила курсирование почти половины поездов
"Укрзализныця" уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина - уже курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных.
Об этом сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.
По его словам, уже курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% пригородных поездов.
"УЗ постепенно возвращается к объемам движения, которые были до карантина. Так, через два месяца после возобновления движения практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение. Дальнейшее возобновление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране и соответствующих решений компетентных органов", - сказал Юрик .
"Носите маски, придерживайтесь социальной дистанции и дезинфицируйте руки. От этого зависит дальнейшее развитие ситуации с распространением инфекции и интенсивность возобновения железнодорожного сообщения", - добавил он.
Отмечается, что решение об открытии пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций. После чего соответствующие предложения предоставляются Укрзализныце для назначения новых поездов.
Напомним:
В случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение.
Экономическая правда
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