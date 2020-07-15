Поставки самолетов Boeing рухнули на 80%

Американский авиаконцерн Boeing зафиксировал падение поставок коммерческих самолетов во втором квартале 2020 года на 78% в годовом выражении

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Падение было вызвано "значительным влиянием" пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на деятельность компании и ее клиентов.

Компания в апреле-июне поставила 20 коммерческих самолетов против 90 за аналогичный период 2019 года.

Поставки модели Boeing 737 сократились до 4 единиц с 24, Boeing 787 - до 7 единиц с 42.

С начала 2020 года Boeing поставила 70 коммерческих самолетов против 239 за аналогичный период прошлого года.

В то же время в сегменте обороны, космоса и безопасности во втором квартале было поставлено 44 машины, включая 27 новых и реконструированных вертолетов AH-64 Apache, по сравнению с 37 годом ранее, включая 17 единиц AH-64 Apache.

С начала года капитализация Boeing сократилась на 45,6%.