Рада не отменила ФОПам бумажную книгу учета доходов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2524 о работе электронного кабинета и упрощения работы ФОПов, но обязанность ведения книги учета доходов в бумажном виде осталась.

Документ поддержали 257 нардепов, передает FinClub.

В пояснительной записке к законпроекту говорится, что планируется усовершенствовать работу электронного кабинета налогоплательщика, упростить налоговый учет, а также - стимулировать добровольное ограничение бумажного документооборота.

В частности, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут автоматически отображаться в электронном кабинете.

Также закон упрощает механизм доведения налогоплательщиком отсутствия его вины из-за технического сбоя в работе электронного кабинета, в частности, отменяется необходимость подтверждения техническим администратором факта технического сбоя, методологических или технических ошибок.

"Отменяется требование обязательной регистрации книги учета доходов и расходов, а также отменяется обязанность ведения книги учета доходов для ФОПов 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС", - говорится в сообщении.

При этом, ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов наступает, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.

В то же время обязанность ведения книги в бумажном виде осталась.

В первом чтении предлагали установить, что налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде.

При рассмотрении во втором чтении соответствующую правку поставили на подтверждение, но ее поддержали только 206 депутатов.

Экономическая правда