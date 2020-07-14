Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2426 о детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом.

Документ поддержали 237 нардепов, передает "Интерфакс-Украина".

Во время обсуждения законопроекта отдельные народные депутаты выступали против раздела металлолома на бытовой и промышленный и против требований к площадкам, на которых собирается лом. Но Рада не поддержала соответствующие поправки к проекту закона.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предусматривает необходимость иметь видеонаблюдения в пунктах приема металлолома, что позволяет идентифицировать физическое лицо.

Также предусматривается составления акта о приемке лома - это, по словам авторов документа, также помогает идентификации.

Законопроект №2426 о детенизации операций с металлоломом зарегистрировали в Раде в ноябре 2019 года, в января 2020 года нардепы одобрили документ в первом чтении.

После этого экономический комитет ВР одобрил законопроект ко второму чтению.

По словам авторов документа, закон будет способствовать преодолению коррупционной составляющей на рынке металлолома Украины, а также откроет возможности для привлечения инвестиций и кредитных ресурсов для модернизации.

Сообщается, что после принятия этого закона, по предварительным расчетам, из тени выведут около 20 млрд грн оборотных средств предприятий в сфере заготовки металлолома - в результате этого госбюджет получит около 1 млрд грн дополнительных ежегодных поступлений.

Также подчеркивается, что закон позволит официально оформить около 10 тысяч работников, а также - усилить их социальную защищенность.