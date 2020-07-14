В Минцифры работают над легализацией криптовалют и блокчейна

Министерство цифровой трансформации работает над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram-канале.

"11 июня в Верховной Раде зарегистрирован проект закона №3637 "О виртуальных активах", который разработан Минцифры, депутатским объединением Blockchain4Ukraine и БАУ (Ассоциация "Блокчейн Украина" - ред) .

Но если после принятия профильного закона №3637 не внести изменения в Налоговый кодекс, это приведет не к открытию рынка, а к охоте на индустрию с различными трактовками налоговых обязательств. Поэтому Минцифры вместе с блокчейн-сообществом уже разрабатывает законопроект, который позволит эти изменения внести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство также подписало меморандум с Ассоциацией "Блокчейн Украина", согласно которому она присоединится к работе над документом.

Меморандум предусматривает сотрудничество относительно: согласования с международными стандартами и рекомендациями по предотвращению отмыванию средств и финансированию терроризма в отношении виртуальных активов; разработки государственной стратегии стимулирования развития сферы и создания инвестиционных условий для ведения бизнеса в Украине;

создание концепции и условий транспарентности государственных процедур и развития инструментов общественного мониторинга; создание концепции внедрения технологии блокчейн в работу государственных реестров и институтов Украины.

"Кроме того, именно сотрудничество с БАУ станет ключевым фактором в формировании рынка виртуальных активов. А это еще раз доказывает, что правовое поле для рынка виртуальных активов не навязывается государством, а создается с учетом пожеланий бизнеса", - подчеркнули в Минцифры.

Экономическая правда