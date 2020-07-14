НБУ видит "свет в конце туннеля" для недостроев "Аркады"

Достичь завершения строительства всех жилых комплексов банка "Аркада" можно благодаря вовлечению всех заинтересованных государственных органов.

Об этом заявила и.о. главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что с учетом того, что сейчас включились правительство, КГГА, мы в какой-то степени как инициатор и модератор, проблема будет решена. Там есть свет в конце туннеля", – сказала Рожкова, уточнив, что Нацбанк занимается этой проблемой с 2016 года.

По ее словам, некоторые вопросы, в частности технического характера, можно урегулировать достаточно быстро.

"Есть много начатых строек разной степени готовности, поэтому вопрос – как это все собрать в кучу и достроить то, что можно быстро достроить. Отдать людям и потом продолжать строить то, что нужно строить", – отметила и.о.главы НБУ.

Она уточнила, что проблемы строек находятся за пределами банка "Аркада", так как он выступает лишь как управитель фондов финансирования строительства и у него открыты счета этих фондов и застройщиков.

"Все за пределами банка, поэтому у нас и нет полномочий это контролировать (...) Есть несколько вариантов решений, как можно относительно быстро улучшить ситуацию и контроль, но глобально – это законодательство", – пояснила Рожкова.

Она указала, что у банка "Аркада" все нормально с капиталом и более-менее с ликвидностью.

И.о. главы НБУ пояснила, что в законодательстве о первичном рынке есть много неурегулированных моментов, которые не позволяют его правильно контролировать и сделать более сбалансированным, что, в свою очередь, влияет на расчеты по запуску ипотеки в Украине.

"Фонд финансирования собрал деньги и перечислил застройщику, застройщик построил, но не получил какой-то разрешительный документ, в результате не подключил дом. Получается, никто ничего не украл и особо не нарушил, а люди квартиры не получили. И это сейчас нормально не регулируется никем. Поэтому надо менять закон", – подчеркнула и.о. главы Нацбанка.

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