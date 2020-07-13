Одинаковые для всех правила: Рада приняла закон об авиационных сборах

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2424, который, в частности, устанавливает одинаковые для всех правила взыскания государственных сборов в авиации.

Документ поддержали 256 нардепов, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Закон четко определяет особенности взыскания государственной пошлины как за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, так и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины.

Это обязательный сбор для всех пассажиров внутренних и международных рейсов", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Но такие изменения никак не означают, что мы вводим новые авиационные сборы или увеличиваем их размер. Принятым законом устанавливаются единые правила игры для всех авиаперевозчиков", - добавил министр.

По его словам, взыскание вышеупомянутых сборов - успешная международная практика, которая используется в таких странах как Испания, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, США, Китай и Австралия.

"Международные компании, которые летают к нам, включают этот сбор в цену билета отдельной строкой - UD. Поэтому еще раз подчеркиваю, повышения цен на билеты из-за этого закона не произойдет", - пояснил Криклий.

Экономическая правда