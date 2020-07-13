Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции

13 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,12 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,10 - 27,12 гривни;

Евро - 30,76 - 30,79 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,94 - 27,18 гривни. Евро покупают по 30,18 гривни, продают по 30,68 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,03 - 27,15 гривни, евро - 30,37 - 30,52 гривни.

Напомним:

13 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,11 гривни.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 13 июля на уровне 26,95.

Экономическая правда