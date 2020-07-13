Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции
13 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,12 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,10 - 27,12 гривни;
Евро - 30,76 - 30,79 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,94 - 27,18 гривни. Евро покупают по 30,18 гривни, продают по 30,68 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,03 - 27,15 гривни, евро - 30,37 - 30,52 гривни.
Напомним:
13 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,11 гривни.
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 13 июля на уровне 26,95.
Экономическая правда
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