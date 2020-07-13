ВР приняла законопроект о приватизации земель государственных сельхозпредприятий

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3012-2, который, в частности, предусматривает установление порядка приватизации земель государственных сельхозпредприятий и обеспечения сотрудников таких предприятий правом на получение пая.

Документ поддержали 267 нардепов.

Законопроект предлагает установить правило, при котором приватизации подлежат только земли государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, органзиаций.

"Также вводятся нормы, по которым приватизация земель сельскохозяйственных предприятий может осуществляться как в процессе приватизации самих предприятий, так и без принятия решения об их приватизации, на основании решения органа, к сфере управления которого принадлежит предприятие, а также при ликвидации предприятий", - говорится в пояснительной записке.

Предлагается, что при приватизации земель предприятий осуществляется следующее распределение их сельскохозяйственных угодий:

до 40% земель распределяется между работниками предприятия и пенсионерами из их числа, работниками государственных и коммунальных учреждений социальной сферы (при этом площадь земель, которая передается в собственность одного работника предприятия или пенсионера из числа бывших работников предприятий, определяется в размере среднего размера земельной доли по району, а для работников учреждений социальной сферы не может превышать 2 га);

до 20% земель передаются в собственность участникам боевых действий для ведения личного сельського хозяйства (при этом площадь земель, которая передается в собственность одного лица, не может превышать 2 га);

не менее 40% передаются в аренду на земельных торгах (кроме случаев приватизации земель предприятий в связи с приватизацией самих предприятий).

"В случае приватизации земель предприятий в связи с приватизацией самих предприятий, земли, оставшиеся после распределения между работниками предприятия, работниками государственных и коммунальных учреждений социальной сферы и участниками боевых действий, передаются в аренду на 50 лет хозяйственному обществу, в которое превращается предприятие", - говорится в пояснительной записке.

"Несельскохозяйственные угодья и земли несельскохозяйственного назначения, находящихся в постоянном пользовании предприятия, при его ликвидации передаются в коммунальную собственность территориальных общин по месту их расположения", - говорится в документе.

Экономическая правда