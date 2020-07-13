Более 50% немецких компаний хотят сохранить возможность работы из дома после пандемии
Более половины немецких компаний хотят оставить для своих работников возможность дистанционной работы и после завершения эпидемии коронавируса.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом свидетельствуют результаты опроса бизнеса от Ifo Institute.
54% компаний, принявших участие в опросе, после завершения эпидемии планируют чаще использовать дистанционную работу, чем раньше.
75% участников опроса ответили, что в последние месяцы рекомендовали своим работникам работать из дома.
"Для многих компаний такое приспособление требовало значительных инвестиций в цифровую инфраструктуру и новые коммуникационные технологии. Поэтому очень вероятно, что эта реорганизация работы не будет полностью отменена", - отмечает соавтор исследования Оливер Фальк.
До эпидемии коронавируса практика удаленной работы в Германии была не особо распространенной.
Хотя около 56% работников по характеру своей занятости могли бы временно работать не из офиса, только половина из них иногда работали дистанционно.
В то же время, отмечают авторы исследования, полный переход на дистанционную работу остается маловероятным. Скорее всего, компании применят гибридную модель, которая будет балансировать работу из офиса и из дома.
В исследовании также указывают на корреляцию между возможностью дистанционной работы и уровнем квалификации и дохода работников: те, кто имеет более низкую квалификацию и доходы, с меньшей вероятностью могут работать из дома.
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