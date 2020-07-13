"СЕТАМ" продал арестованных самолетов на 2,6 миллиона из-за долгов по зарплате

Государственная исполнительная служба продала на электронных торгах OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Минюста) 20 арестованных самолетов на общую сумму 2,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Арестованы самолеты были выставлены на аукцион из-за долгов авиапредприятия, в том числе, и по заработной плате. С молотка ушли "кукурузники", легкомоторные и реактивные воздушные суда. Прирост цены в процессе конкуренции на торгах составил от 13,4% до 22,8%. Дополнительно получено 782 349 грн", - говорится в сообщении.

Как говорится на сайте "СЕТАМ", воздушные суда PZL-104 "Вильга 35А", АН - 2Т и реактивные Л-29 были выставлены за долги авиапредприятия в размере 2,2 млн грн, из которых 1,6 млн грн - долг по зарплате.

"Вырученные средства позволят полностью рассчитаться с работниками по зарплате. Остальные пойдут на погашение других финансовых обязательств должника", - заявил гендиректор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

Экономическая правда