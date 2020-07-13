Нацбанк планирует массовый запуск ипотеки в 4 квартале 2020 года — Рожкова

Нацбанк в условиях коронакризиса ожидает массового запуска ипотеки в 4 квартале 2020 года при сохранении макростабильности в стране.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова.

"В четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку. Для наиболее качественных заемщиков 10% годовых получится экономическим путем, а не административным. Ипотека подтянет дополнительные смежные отрасли, которые тоже нуждаются в дополнительной подкредитовке", - рассказала Рожкова.

По ее словам, Нацбанк работает с банками и над другими методами расширения кредитования, в том числе призывает банки снижать ставку по кредитам и депозитам в корпоративном секторе.

"В корпоративном секторе банки не очень охотно снижают ставку по кредитам, они пытаются сохранить свою маржу, хотя время высокой маржи уже в прошлом.

Поэтому мы сейчас с ними работаем и уговариваем снижать ставки по депозитам. Уже есть банки - с иностранным капиталом и наши большие государственные, которые их снизили", - подчеркнула и.о. главы НБУ.

Также в НБУ попросили банки подготовить новые программы кредитования для бизнеса с учетом коронакризиса.

"Ставка должна быть ниже, а кредит - длиннее и условия мягче, чтобы помочь бизнесу восстановиться. Задача банка - не просто выдать кредит, а выдать так, чтобы бизнес эти деньги пустил в работу, остался здоровым и долг со временем, как положено, вернул", - пояснила она.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский убежден, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.

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