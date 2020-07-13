Курс валют на 13 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
Понедельник, 13 июля 2020, 11:15
13 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,11 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,07 - 27,09 гривни;
Евро - 30,62 - 30,64 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,91 - 27,14 гривни. Евро покупают по 30,15 гривни, продают по 30,64 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,00 - 27,09 гривни, евро - 30,30 - 30,45 гривни
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 13 июля на уровне 26,95.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua