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"Кредит под 0%": НБУ предупреждает украинцев о мошенничествах

Понедельник, 13 июля 2020, 10:10
 

Национальный банк советует украинцам с осторожностью подходить к обращению в финансовые компании, дающие кредиты "под 0%".

Об этом заявила начальник управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук, передает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке призывают внимательно читать договоры и проверять все условия кредита.

"Фишка кредитов "под 0%" - эта ставка может действовать всего неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1702% годовых", - сказала Лобайчук.

По ее словам, в работе с обращениями граждан есть сложность, поскольку человек самостоятельно подписал договор с такими условиями.

"Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, - это суд", - сказала она.

Лобайчук напомнила, что с января этого года в Украине заработала защита прав потребителей финансовых услуг и НБУ начал активную работу с банками, установив требования к рекламе и информации на сайте, которые банки должны будут выполнять с сентября. 

Аналогичные требования разрабатываются к финансовым компаниям.

Экономическая правда

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