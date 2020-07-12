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Google запретит рекламу товаров и услуг для слежки

Воскресенье, 12 июля 2020, 17:35
 

Компания Google объявила, что запретит рекламировать товары и услуги, предназначенные для слежки или наблюдение за другим человеком.

Об этом сообщает Центр правил рекламы Google.

К рекламе, запрещенной Google, входят программы для отслеживания сообщений, звонков и GPS. Это включает не только программное обеспечение, но и устройства, такие как камеры и диктофоны, которые открыто обозначены как шпионские.

"В августе 2020 будет обновлены правила по содействию неблаговидной поведению в Google Ads", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эти правила будут применяться во всех странах мира с 11 августа 2020.

Это правило не распространяется на услуги частных детективных агентств, а также на товары и услуги, с помощью которых родители могут отслеживать местонахождение детей.

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