Коронавирус: пандемия стоила европейским компаниям более 100 миллиардов долларов

Из-за пандемии коронавирусной инфекции европейские компании лишились более 100 миллиардов долларов с начала 2020 года.

Об этом свидетельствуют подсчеты Dow Jones, передает "Интерфакс"

Сообщается, что больше других пострадали компании энергетического сектора, автопроизводители и представители модной индустрии. Среди тех, кто выиграл в этих условиях – продуктовые ритейлеры и фармацевтические компании.

Оценки Dow Jones основаны на отчетности европейских компаний за финансовые кварталы, которые пришлись на период с января по конец мая текущего года: за этот период они недополучили в общей сложности порядка 102,66 млрд дол выручки.

В то же время, добавленная выручка компаний, полученная в том числе за счет повышения спроса на лекарства и продукты питания, составила 23,87 млрд долл.