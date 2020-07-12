Седьмой миллиардер в мире: Маск поднялся в рейтинге самых богатых людей

Основатель Tesla Илон Маск опередил инвестора Уоррена Баффета в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg, поднявшись на седьмое место.

Об этом сообщает издание в своей статье.

Состояние Маска оценивается в 70,5 млрд, Баффета - в 69,2 млрд.

На первом месте в рейтинге глава Amazon Джефф Безос (189 млрд долл - ЭП).

На втором и третьем месте основатель Microsoft Билл Гейтс (116 млрд долл - ЭП) и глава Facebook Марк Цукерберг (93 млрд долл - ЭП), пишет издание.

На четвертой строчке - глава корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ( 92,6 млрд долл - ЭП), а на пятом месте бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ( 76,8 млрд долл - ЭП).

На шестом месте соучредитель Google Ларри Пейдж (72,2 млрд долл -ЭП).

Напомним:

Состояние Маска выросли более чем на 6 млрд долл после того, как акции Tesla выросли на 10,8%.

Бизнесмену принадлежит 20,8% акций компании (около 60 млрд долл - ЭП).