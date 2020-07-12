“Нафтогаз” купил софт за почти 2 миллиона евро
Группа "Нафтогаз" заказала у британской компании программное обеспечение для улучшения эффективности управления персоналом на 1,97 миллиона евро.
Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши Гроши".
В этом году будут внедрять программное обеспечение в трех направлениях: Learning для обучения персонала, Performance для управления производительностью, Careers для карьерного планирования и Recruiting для подбора персонала.
Право на использование по меньшей мере 15 тыс пользователей будет действовать до конца 2022 года.
Напомним:
Разработчиком приобретенного софта является британская компания "Cornerstone OnDemand".
ООО "Нефтегаз Цифровые Технологии" является дочерним предприятием "Нафтогаза", созданным для обслуживания ИТ-потребностей всей группы компаний "Нафтогаза".
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