Уже открылись 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня
Воскресенье, 12 июля 2020, 11:11
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже открылись 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, бизнес продолжает восстанавливаться после карантина, а количество безработных уменьшается. "Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в 3 квартале этого года", - сообщил премьер-министр.
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