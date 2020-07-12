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Уже открылись 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня

Воскресенье, 12 июля 2020, 11:11
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже открылись 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, бизнес продолжает восстанавливаться после карантина, а количество безработных уменьшается. "Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в 3 квартале этого года", - сообщил премьер-министр.

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бизнес Шмыгаль рестораны

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