Со следующей недели Укрзализныця восстанавливает курсирования 38 пригородных и 3 региональных поездов
Суббота, 11 июля 2020, 18:00
Со следующей недели Укрзализныця восстанавливает курсирования 34 пригородных и 3 региональных поездов, из которых 30 - по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 - Приднепровской.
Об этом сообщается на сайте УЗ.
В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения.
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