Со следующей недели Укрзализныця восстанавливает курсирования 38 пригородных и 3 региональных поездов

Со следующей недели Укрзализныця восстанавливает курсирования 34 пригородных и 3 региональных поездов, из которых 30 - по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 - Приднепровской.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения.