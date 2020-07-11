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Со следующей недели Укрзализныця восстанавливает курсирования 38 пригородных и 3 региональных поездов

Суббота, 11 июля 2020, 18:00
 

Со следующей недели Укрзализныця восстанавливает курсирования 34 пригородных и 3 региональных поездов, из которых 30 - по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 - Приднепровской.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения.

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Экономическая правда
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