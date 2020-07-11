В Amazon вышло распоряжение руководства для сотрудников удалить TikTok со всех устройств — СМИ

В компании Amazon вышло распоряжение руководства для сотрудников удалить приложение TikTok со всех устройств, имеющих доступ к корпоративной почте.

Об этом сообщает The New York Times и Vice.

Издания пишут, что в противном случае телефон с установленным TikTok будет отключен от почты.

Работники могут использовать версию TikTok для браузера, ограничение касается только устанавливаемого приложения.

Amazon объяснил запрет на приложение "угрозами безопасности".

Также сообщается, что Amazon не связывался с компанией ByteDance, разработчиком TikTok, и в ByteDance не понимают обеспокоенность, заявил изданиям представитель ByteDance.

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Позже стало известно, что руководство компании Amazon по ошибке выпустило распоряжение для сотрудников удалить приложение TikTok из всех устройств, имеющих доступ к корпоративной почте.

В Amazon заявили, что рассылка этого приказа была проведена ошибочно. "Сейчас в нашей политике нет никаких изменений по TikTok", - отметила прессекретар компании Кристин Браун.