Трамп заявил, что не думает про заключение второй фазы торгового соглашения с Китаем
Суббота, 11 июля 2020, 11:18
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не работает над заключением второй фазы торгового соглашения с Китаем.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Я об этом сейчас не думаю", - заявил Трамп. Также он отметил, что отношения с Китаем "серьезно испорчены".
Напоминаем:
В середине января США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.
Первая фаза соглашения предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на 200 млрд долл за два года.
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