Трамп заявил, что не думает про заключение второй фазы торгового соглашения с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не работает над заключением второй фазы торгового соглашения с Китаем.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Я об этом сейчас не думаю", - заявил Трамп. Также он отметил, что отношения с Китаем "серьезно испорчены".

Напоминаем:

В середине января США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.

Первая фаза соглашения предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на 200 млрд долл за два года.







