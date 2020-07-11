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Трамп заявил, что не думает про заключение второй фазы торгового соглашения с Китаем

Суббота, 11 июля 2020, 11:18
 

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не работает над заключением второй фазы торгового соглашения с Китаем.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Я об этом сейчас не думаю", - заявил Трамп. Также он отметил, что отношения с Китаем "серьезно испорчены".

Напоминаем:

В середине января США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.

Первая фаза соглашения предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на 200 млрд долл за два года. 




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Трамп Китай США

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