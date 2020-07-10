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Официальный курс: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару

Пятница, 10 июля 2020, 18:40
 

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 13 июля на уровне 26,95.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,40 гривни (на 10 июля - 30,54 гривни).

Напомним:

10 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,95 гривни.

10 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,04 гривни.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 июля на уровне 26,93.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,54 гривни (на 9 июля - 30,43 гривни).

Экономическая правда

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