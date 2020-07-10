Официальный курс: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 13 июля на уровне 26,95.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,40 гривни (на 10 июля - 30,54 гривни).
Напомним:
10 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,95 гривни.
10 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,04 гривни.
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 июля на уровне 26,93.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,54 гривни (на 9 июля - 30,43 гривни).
Экономическая правда
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