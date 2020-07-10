Криклий рассказал, сколько штрафов уже заплатили дальнобойщики за перегруз
С момента усиления контроля перевозчики заплатили уже 13,5 млн грн штрафов за несоблюдение габаритно-весовых норм грузовых перевозок.
Об этом во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что недобросовестные перевозчики, перегрузки в которых были обнаружены на комплексах габаритно-весового контроля, уже заплатили почти 13,5 млн грн штрафа", - говорится в сообщении.
Напомним:
16 июня президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям начать борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.
23 июня президент снял видеоролик, в котором обратился к дальнобойщикам. Он отметил, что водители обходят перегрузки, чтобы не платить штраф, и назвал их "засранцами".
Экономическая правда
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