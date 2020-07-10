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Криклий рассказал, сколько штрафов уже заплатили дальнобойщики за перегруз

Пятница, 10 июля 2020, 17:27
 

С момента усиления контроля перевозчики заплатили уже 13,5 млн грн штрафов за несоблюдение габаритно-весовых норм грузовых перевозок.

Об этом во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что недобросовестные перевозчики, перегрузки в которых были обнаружены на комплексах габаритно-весового контроля, уже заплатили почти 13,5 млн грн штрафа", - говорится в сообщении.

Напомним:

16 июня президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям начать борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

23 июня президент снял видеоролик, в котором обратился к дальнобойщикам. Он отметил, что водители обходят перегрузки, чтобы не платить штраф, и назвал их "засранцами". 

Экономическая правда

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