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Гривня на закрытии межбанка ослабла

Пятница, 10 июля 2020, 17:21
 

10 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,04 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,01 - 27,04 гривни;

Евро - 30,54 - 30,57 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,87 - 27,09 гривни. Евро покупают по 30,09 гривни, продают по 30,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,95 - 27,10 гривни, евро - 30,22 - 30,39 гривни.

Напомним:

10 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,95 гривни.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 июля на уровне 26,93.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,54 гривни (на 9 июля - 30,43 гривни).

Экономическая правда

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