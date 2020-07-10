Гривня на закрытии межбанка ослабла
10 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,04 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,01 - 27,04 гривни;
Евро - 30,54 - 30,57 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,87 - 27,09 гривни. Евро покупают по 30,09 гривни, продают по 30,54 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,95 - 27,10 гривни, евро - 30,22 - 30,39 гривни.
Напомним:
10 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,95 гривни.
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 июля на уровне 26,93.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,54 гривни (на 9 июля - 30,43 гривни).
Экономическая правда
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