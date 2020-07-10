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УЗ возобновляет курсирование еще 9 пригородных поездов в 2 областях

Пятница, 10 июля 2020, 17:10
 

С 11 июля "Укрзализныця" возобновляет курсирование пригородных поездов Коростень - Овруч - Выступовичи и Бахмач - Сновск.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что в целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 666 пригородных поездов.

С 11 июля в направлении Коростень - Овруч - Выступовичи будут курсировать следующие пригородные поезда:

  • №6450 Коростень - Выступовичи (отправление в 08:46, прибытие в 10:47, кроме вторника и четверга);
  • №6455 Выступовичи - Коростень (отправление в 15:16, прибытие в 17:27, кроме вторника, четверга и воскресенья);
  • №6453 Выступовичи - Коростень (отправление в 13:41, прибытие в 15:55, по воскресеньям);
  • №6454 Коростень - Бережесть (отправление в 20:40, прибытие в 22:20, ежедневно);
  • №6451 Бережесть - Коростень (отправление в 05:14 и прибытие в 7:04, ежедневно).

В направлении Бахмач - Сновск ежедневно будут курсировать:

  • №6501 Бахмач - Сновск (отправление в 08:10, прибытие в 10:36);
  • №6502 Сновск - Бахмач (отправление в 05:00, прибытие в 07:30);
  • №6503 Бахмач - Сновск (отправление в 20:28, прибытие в 22:54);
  • №6504 Сновск - Бахмач (отправление в 16:59, прибытие в 19:28).

"В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции", - добавили в компании.

Напомним:

В случае улучшения эпидемической ситуации "Укрзализныця" планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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