УЗ возобновляет курсирование еще 9 пригородных поездов в 2 областях
С 11 июля "Укрзализныця" возобновляет курсирование пригородных поездов Коростень - Овруч - Выступовичи и Бахмач - Сновск.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что в целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 666 пригородных поездов.
С 11 июля в направлении Коростень - Овруч - Выступовичи будут курсировать следующие пригородные поезда:
- №6450 Коростень - Выступовичи (отправление в 08:46, прибытие в 10:47, кроме вторника и четверга);
- №6455 Выступовичи - Коростень (отправление в 15:16, прибытие в 17:27, кроме вторника, четверга и воскресенья);
- №6453 Выступовичи - Коростень (отправление в 13:41, прибытие в 15:55, по воскресеньям);
- №6454 Коростень - Бережесть (отправление в 20:40, прибытие в 22:20, ежедневно);
- №6451 Бережесть - Коростень (отправление в 05:14 и прибытие в 7:04, ежедневно).
В направлении Бахмач - Сновск ежедневно будут курсировать:
- №6501 Бахмач - Сновск (отправление в 08:10, прибытие в 10:36);
- №6502 Сновск - Бахмач (отправление в 05:00, прибытие в 07:30);
- №6503 Бахмач - Сновск (отправление в 20:28, прибытие в 22:54);
- №6504 Сновск - Бахмач (отправление в 16:59, прибытие в 19:28).
"В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции", - добавили в компании.
Напомним:
В случае улучшения эпидемической ситуации "Укрзализныця" планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua