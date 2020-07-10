Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
10 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:20 установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,95 - 26,97 гривни;
Евро - 30,43 - 30,45 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,85 - 27,06 гривни. Евро покупают по 30,02 гривни, продают по 30,52 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,92 - 27,02 гривни, евро - 30,21 - 30,34 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,94 - 26,99 гривни, евро - 30,23 - 30,33 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 июля на уровне 26,93.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,54 гривни (на 9 июля - 30,43 гривни).
10 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,95 гривни.
Экономическая правда
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