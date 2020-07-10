Больницы "Укрзализныци" могут стать частными структурами

Филиал "Центр охраны здоровья" Укрзализныця" разрабатывает механизм действий, предусматривающий реформирование железнодорожных клинических больниц компании, в частности рассматривает возможность привлечения инвесторов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ЦОЗ.

"Это означает, что железнодорожные больницы могут стать частными структурами, но с особым инвестиционным соглашением, гарантирующую сохранение рабочего места каждому медработнику", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что ЦОЗ УЗ разрабатывает новую программу страхования железнодорожников с ежегодным покрытием на лицо до 150 тыс. грн.

"Общество будет гарантом качественных медицинских услуг в трехстороннем соглашении: работников, больниц и страховой компании. Последнюю выбирать путем проведения конкурентных тендерных торгов на площадке ProZorro с привлечением к отбору самых успешных страховщиков", - добавили в филиале.

Реализация программы по страхованию, а также в целом реформирования ведомственных больниц является частью концепции согласно плану внедрения стратегии АО "Укрзализныця" на 2019-2023 годы.