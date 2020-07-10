Курс валют на 10 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

10 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,95 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,93 - 26,94 гривни;

Евро - 30,36 - 30,38 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,84 - 27,06 гривни. Евро покупают по 30,06 гривни, продают по 30,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,91 - 27,01 гривни, евро - 30,18 - 30,33 гривни

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 июля на уровне 26,93.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,54 гривни (на 9 июля - 30,43 гривни).

Экономическая правда