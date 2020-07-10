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"Нафтогаз" запустила первую солнечную электростанцию

Пятница, 10 июля 2020, 09:55
 

Группа Нафтогаз ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию "Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отмечают, что СЭС "Андреевка" – пилотный проект дивизиона "Новая энергия", задачей которого является анализ технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой энергетики для группы. 

Мощность станции составляет 0,999 МВт. Станция получила "зеленый" тариф с июля 2020 года.

"Возобновляемая энергетика – один из приоритетов группы "Нафтогаз". Такой подход соответствует глобальным тенденциям развития энергетики. Предприятия группы "Нафтогаз" уже используют солнечные панели в качестве дополнительного источника электроэнергии на административных зданиях. Это научило нас работать с проектами ВИЭ и позволило успешно коммерциализировать "Андреевку", – отметил менеджер проекта Сергей Овчаренко.

В компании уточнили, что дальнейшие планы в сфере "зеленых" проектов предусматривают завершение строительства значительно более мощной солнечной электростанции в Житомирской области уже в сентябре этого года, а также расширение сети электрозарядных станций в столице.

Экономическая правда

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Нафтогаз Зелений тариф энергетика

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