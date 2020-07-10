МАУ обнародовала обновленную программу полетов на август
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала уточненную программу полетов на август и анонсировала запуск нового направления Киев-Неаполь.
Об этом сообщили в пресс-службе МАУ, передает Укринформ.
"МАУ предлагает своим клиентам уточненную программу полетов - внутренних и международных рейсов на август текущего года. В частности, план полетов основывается на предположении относительно свободного перемещения пассажиров через границы Европейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью", - говорится в сообщении.
В авиакомпании также рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенное возобновление транзитной модели работы авиакомпании.
Сообщается, что в августе МАУ планирует запустить новое направление Киев - Неаполь.
Внутренние рейсы МАУ будет осуществляться по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).
"В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет в каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В конце августа (с 20.08) - дополнительно и в четверг; вернуться из Одессы в Киев можно будет в понедельник, вторник, четверг и субботу, а в конце августа (с 20.08) - дополнительно в пятницу. Киев - Львов - Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08 по расписанию Киев - Львов в пятницу и Львов - Киев в воскресенье", - информируют в авиакомпании.
В МАУ рассказали, что международные рейсы планируют осуществлять по следующим направлениям:
Киев - Амстердам (АMS) - Киев - оборотный рейс в каждый вторник и субботу, с 20.08 - также по четвергам;
Киев - Лондон (LGW) - Киев - оборотный рейс в каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье;
Киев - Париж (CDG) - Киев - оборотный рейс по средам и воскресеньям, с 17.08 дополнительно - по понедельникам;
Киив - Торонто (YYZ) - Киев - еженедельно по субботам в Торонто, в воскресенье - обратно;
Киев - Ларнака (LCA) - Киев - еженедельно оборотный рейс по четвергам и субботам;
Киев - Ницца (NCE) - Киев - оборотный рейс по средам и субботам;
Киев - Дубай (DHB) - Киев - еженедельно оборотный рейс по средам и субботам;
Киев - Стамбул (IST) - Киев - оборотный рейс каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье;
Одесса - Стамбул (IST) - Одесса - еженедельно по пятницам;
Киев - Вильнюс (VNO) - Кииив - с 24.07 каждый понедельник и пятницу оборотный рейс;
Киев - Рим (FCO) - Киев - оборотный рейс по средам и субботам;
Киев - Милан (MXP) - Киев - оборотный рейс каждый четверг и воскресенье;
Киев - Неаполь (NAP) - Киев - оборотный рейс по средам и субботам;
Киев - Афины (ATH) - Киев - оборотный рейс еженедельно по средам и воскресеньям, с 17.08 - дополнительно по понедельникам и пятницам;
Киев - Франкфурт (FRA) - Киев - оборотный рейс еженедельно по понедельникам и четвергам;
Киев - Мюнхен (MUC) - Киев - оборотный рейс еженедельно по понедельникам и пятницам;
Киев - Берлин (TXL) - Киев - оборотный рейс еженедельно по вторникам и субботам;
Киев - Тбилиси (TBS) - Киев - еженедельно рейс в направлении Тбилиси по понедельникам, пятницам и воскресеньям, с 19.08 дополнительно по средам, в обратном направлении по понедельникам, вторникам и субботам, а с 20.08 - по четвергам;
Киев - Баку (GUD) - Киев - еженедельно рейс по средам и субботам в направлении Баку, по четвергам и воскресеньям в обратном направлении;
Киев - Ереван (EVN) - Киев - еженедельно рейс по понедельникам и пятницам в направлении Еревана, по вторникам и субботам в обратном направлении;
Киив - Тель-Авив (TLV) - Киев - оборотный рейс ежедневно, кроме пятницы;
Одесса - Тель-Авив (TLV) - Одесса - оборотный рейс по средам и воскресеньям;
Киев - Прага (PRG) - Киев - оборотный рейс по четвергам и воскресеньям;
Киев - Вена (VIE) - Киев - оборотный рейс по пятницам и воскресеньям, с 17.08 - дополнительно по понедельникам и средам;
Киев - Кишинев (KIV) - Киев - еженедельно по понедельникам и пятницам в направлении Кишинева, по вторникам и субботам - в направлении Киева;
Киев - Мадрид (MAD) - Киев - еженедельно оборотный рейс по понедельникам и пятницам;
Киев - Барселона (BCN) - Киев - оборотный рейс по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.
Кроме этого, в августе 2020 года МАУ предложит ряд стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию для путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.
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