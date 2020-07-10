МАУ обнародовала обновленную программу полетов на август

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала уточненную программу полетов на август и анонсировала запуск нового направления Киев-Неаполь.

Об этом сообщили в пресс-службе МАУ, передает Укринформ.

"МАУ предлагает своим клиентам уточненную программу полетов - внутренних и международных рейсов на август текущего года. В частности, план полетов основывается на предположении относительно свободного перемещения пассажиров через границы Европейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью", - говорится в сообщении.

В авиакомпании также рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенное возобновление транзитной модели работы авиакомпании.

Сообщается, что в августе МАУ планирует запустить новое направление Киев - Неаполь.

Внутренние рейсы МАУ будет осуществляться по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).

"В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет в каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В конце августа (с 20.08) - дополнительно и в четверг; вернуться из Одессы в Киев можно будет в понедельник, вторник, четверг и субботу, а в конце августа (с 20.08) - дополнительно в пятницу. Киев - Львов - Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08 по расписанию Киев - Львов в пятницу и Львов - Киев в воскресенье", - информируют в авиакомпании.

В МАУ рассказали, что международные рейсы планируют осуществлять по следующим направлениям:

Киев - Амстердам (АMS) - Киев - оборотный рейс в каждый вторник и субботу, с 20.08 - также по четвергам;

Киев - Лондон (LGW) - Киев - оборотный рейс в каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье;

Киев - Париж (CDG) - Киев - оборотный рейс по средам и воскресеньям, с 17.08 дополнительно - по понедельникам;

Киив - Торонто (YYZ) - Киев - еженедельно по субботам в Торонто, в воскресенье - обратно;

Киев - Ларнака (LCA) - Киев - еженедельно оборотный рейс по четвергам и субботам;

Киев - Ницца (NCE) - Киев - оборотный рейс по средам и субботам;

Киев - Дубай (DHB) - Киев - еженедельно оборотный рейс по средам и субботам;

Киев - Стамбул (IST) - Киев - оборотный рейс каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье;

Одесса - Стамбул (IST) - Одесса - еженедельно по пятницам;

Киев - Вильнюс (VNO) - Кииив - с 24.07 каждый понедельник и пятницу оборотный рейс;

Киев - Рим (FCO) - Киев - оборотный рейс по средам и субботам;

Киев - Милан (MXP) - Киев - оборотный рейс каждый четверг и воскресенье;

Киев - Неаполь (NAP) - Киев - оборотный рейс по средам и субботам;

Киев - Афины (ATH) - Киев - оборотный рейс еженедельно по средам и воскресеньям, с 17.08 - дополнительно по понедельникам и пятницам;

Киев - Франкфурт (FRA) - Киев - оборотный рейс еженедельно по понедельникам и четвергам;

Киев - Мюнхен (MUC) - Киев - оборотный рейс еженедельно по понедельникам и пятницам;

Киев - Берлин (TXL) - Киев - оборотный рейс еженедельно по вторникам и субботам;

Киев - Тбилиси (TBS) - Киев - еженедельно рейс в направлении Тбилиси по понедельникам, пятницам и воскресеньям, с 19.08 дополнительно по средам, в обратном направлении по понедельникам, вторникам и субботам, а с 20.08 - по четвергам;

Киев - Баку (GUD) - Киев - еженедельно рейс по средам и субботам в направлении Баку, по четвергам и воскресеньям в обратном направлении;

Киев - Ереван (EVN) - Киев - еженедельно рейс по понедельникам и пятницам в направлении Еревана, по вторникам и субботам в обратном направлении;

Киив - Тель-Авив (TLV) - Киев - оборотный рейс ежедневно, кроме пятницы;

Одесса - Тель-Авив (TLV) - Одесса - оборотный рейс по средам и воскресеньям;

Киев - Прага (PRG) - Киев - оборотный рейс по четвергам и воскресеньям;

Киев - Вена (VIE) - Киев - оборотный рейс по пятницам и воскресеньям, с 17.08 - дополнительно по понедельникам и средам;

Киев - Кишинев (KIV) - Киев - еженедельно по понедельникам и пятницам в направлении Кишинева, по вторникам и субботам - в направлении Киева;

Киев - Мадрид (MAD) - Киев - еженедельно оборотный рейс по понедельникам и пятницам;

Киев - Барселона (BCN) - Киев - оборотный рейс по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

Кроме этого, в августе 2020 года МАУ предложит ряд стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию для путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.