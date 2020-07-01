С 1 июля сменить поставщика газа стало проще

С 1 июля для смены поставщика газа достаточно будет подать новом провайдеру заявку на присоединение и небольшой пакет документов, удостоверяющих личность, право собственности или распоряжения жильем и последнюю платежку за доставку газа.

Об этом говорится в материале ЭП.

Также значительно сокращается время самого перехода к новому поставщику. Ранее оно длилось до 100 дней, а сейчас сменить поставщика можно будет за 4-21 день.Переход будет происходить автоматически. При переходе газ отключать не будут.

Сменить поставщика газа могут жители как частных, так и многоквартирных домов.

Сменить поставщика можно двумя способами: идти в центр обслуживания клиентов нового поставщика, или подать заявку онлайн на сайте газовой компании.

Долги не помешают перейти к другой газоснабжающей компании. Их нужно будет уплатить или реструктурировать или, в противном случае, доказывать свою правоту в суде.

Сегодня компаний-поставщиков газ примерно 50. Проверить, компания имеет право (лицензию) на поставку газа можно на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Читайте детальнее: Сменить поставщика газа: как меняется процедура с 1 июля

Экономическая правда