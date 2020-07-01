"Укрзализныця" запустила шесть поездов до курортных городов
Среда, 1 июля 2020, 17:49
"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования. В частности, с этой недели восстановят курсирования поезда до Херсона, Бердянска и Новоалексеевки.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
- Поезд №375/376 Харьков - Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля.
- Поезд №86/85 Львов - Новоалексеевка отправится из Львова 5 июля, из Новоалексеевки 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября - через день.
- Поезд №88/87 Ковель - Новоалексеевка будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки - с 8 июля через день по четным.
- Поезд №110/109 Львов - Херсон будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля.
- Поезд №261/262 Харьков - Бердянск будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным дням.
- Поезд №282/281 Хмельницкий - Геническ курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.
Экономическая правда
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