Все разделы
Укр / Рус

"Укрзализныця" запустила шесть поездов до курортных городов

Среда, 1 июля 2020, 17:49
 

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования. В частности, с этой недели восстановят курсирования поезда до Херсона, Бердянска и Новоалексеевки.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

  • Поезд №375/376 Харьков - Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля.
  • Поезд №86/85 Львов - Новоалексеевка отправится из Львова 5 июля, из Новоалексеевки 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября - через день.
  • Поезд №88/87 Ковель - Новоалексеевка будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки - с 8 июля через день по четным.
  • Поезд №110/109 Львов - Херсон будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля.
  • Поезд №261/262 Харьков - Бердянск будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным дням.
  • Поезд №282/281 Хмельницкий - Геническ курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Укрзализныця" частично возобновила движение пригородных поездов в Волынской и Ровенской областях 30 июня 2020, 13:31
За 5 месяцев 2020 УЗ увеличила на 6% объемы перевозок стройматериалов 26 июня 2020, 20:37
Укрзализныця" отложила выплату в бюджет 750 миллионов 26 июня 2020, 10:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!