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"Газпром" выплатил Польше 1,5 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража

Среда, 1 июля 2020, 12:30
 

"Газпром" вернул польскому импортеру PGNiG переплату за газ в размере 1,5 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сегодня "Газпром экспорт" перечислила польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", - сообщили в "Газпром экспорте".

"В то же время "Газпром" и "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала", - добавили в российской компании.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. 

Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с 1 ноября 2014 года. 

PGNiG и "Газпром экспорт" ранее в июне подписали дополнение к договору на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" от 1996 года, согласовав срок выплаты ретроактивного платежа до 1 июля.

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Газпром Польша суд

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