Импорт товаров в мае рухнул на 35%

Сводный платежный баланс Украины в мае 2020 года сведен с дефицитом 353 миллиона долларов, что в 2,1 раза меньше, чем в мае 2019 года (749 миллиона долларов).

Об этом говорится в предварительных данных Национального банка.

Профицит текущего счета платежного баланса в мае составил 1,4 млрд долларов, при этом в мае прошлого года дефицит показателя составлял 136 млн долларов.

Объем экспорта товаров в мае существенно сократился – на 24,7% (в апреле-2020 на 3,8%), до 3,1 млрд долларов.

Снижение показателя было обусловлено сокращением по основным группам товаров, в частности, экспорт черных и цветных металлов уменьшился на 32,1% (в апреле на 18,1%), продукции машиностроения – на 17,5% (8,1%), древесины и изделий из нее – на 25,5% (15,6%), продукции химической промышленности – на 18,4% (2,5%), промышленных изделий – на 20,7% (24,2%), а также продовольственных товаров – на 13,4% (вырос на 6,6%) и минеральных продуктов – на 35,2% (вырос на 12,1%).

Импорт товаров в мае 2020 года продолжил сокращаться существеннее экспорта – на 35,5% (в апреле – 29,8%), до 3,3 млрд долларов. В том числе энергетический импорт сократился в 2,1 раза (1,6 раз), а неэнергетический – в 1,4 раза (также, как и в апреле).

В прошлом месяце, в частности, сократился импорт продукции машиностроения на 25,4% (в апреле – на 28,6%), в том числе легковых автомобилей – на 14,5% (в 1,5 раза), а также продукции химической промышленности – на 33,3% (17,9%) и промышленных изделий – на 25,2% (23,2%). Кроме того, снизился импорт черных и цветных металлов – на 34% (в апреле – 36,8%), древесины и изделий из нее – на 31,3% (26,9%) и продовольственных товаров – на 1,1% (вырос на 2,1%).

Отмечается, что снижение импорта услуг произошло на фоне сокращения расходов лиц, путешествующих за границу и краткосрочных мигрантов в 4 раза, а также в связи с уменьшением транспортных (в 1,8 раза) и других деловых услуг (в 2,3 раза).

Вместе с тем сокращению экспорта услуг способствовало снижение транспортных услуг (в 1,6 раза) и расходов лиц, которые путешествуют по Украине (в 28 раз), тогда как экспорт компьютерных услуг продолжил расти (на 6,5%).

Экономическая правда