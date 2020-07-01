В Украине вырос размер пенсий
Пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 гривень до 1712 гривень.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Для неработающих пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за стаж.
Независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.
Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату, которая рассчитывается от прожиточного минимума.
Социальная пенсия также возрастет до 1712 гривен.
Минимальная пенсия:
с 1 июля 2020 года - 1712 гpн.
с 1 декабря 2020 года - 1769 грн.
Перерасчет произведен в автоматическом режиме. Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться с 4 июля, добавили в пресс-службе.
Экономическая правда
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