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В Украине вырос размер пенсий

Среда, 1 июля 2020, 09:25
 

Пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 гривень до 1712 гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Для неработающих пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за стаж.

Независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату, которая рассчитывается от прожиточного минимума.

Социальная пенсия также возрастет до 1712 гривен.

Минимальная пенсия:

с 1 июля 2020 года - 1712 гpн.

с 1 декабря 2020 года - 1769 грн.

Перерасчет произведен в автоматическом режиме. Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться с 4 июля, добавили в пресс-службе.

 

Экономическая правда

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пенсии Пенсионный фонд правительство прожиточный минимум

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