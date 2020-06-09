22 миллиона: Верховный суд признал долг Приватбанка перед заводом Коломойского

2 июня Верховный Суд по ходатайству АО "Никопольский завод ферросплавов" закрыл производство открытое на основании кассационной жалобы Приватбанка по решению о выплате банком 22 миллионов гривень долга в пользу завода.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на материалы суда.

Верховный Суд констатировал, что уже выносил решение о подобных правоотношений в рамках другого дела - тоже с участием НБУ и Приватбанка.

Напоминаем:

Согласно судебным материалам, "Никопольский завод ферросплавов" передавал в залог для НБУ движимое имущество (тепловозы, полувагоны) стоимостью 40 млн грн. Соответствующее обременения были сняты после выплаты поручителем для кредитора 21,85 млн грн, как это было предусмотрено мировым соглашением (утвержденной постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 28.08.2019).

Ранее НБУ заявлял, что инициатором мирового соглашения был "Никопольский завод ферросплавов", и она предусматривала возможность погашения суммы обязательств в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. При этом 06.09.2019 завод досрочно погасил всю эту задолженность.

31.10.2019 Хозсуд Днепропетровской области утвердил еще одно мировое соглашение между Нацбанком и АО "Никопольский завод ферросплавов" как имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка.

В конце января 2020 ПриватБанк - на фоне митингов под своим главным офисом работников Никопольского завода ферросплавов - сообщил, что выплатил предприятию 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда г. Киева от 17.12.2019.