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Официальный курс: гривня укрепилась к евро

Вторник, 9 июня 2020, 19:34
 

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 10 июня на уровне 26,64, а также укрепил курс к евро.

Об этом говорится в данных НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,08 гривни (на 9 июня - 30,15 гривни).

Напомним:

9 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни за доллар.

9 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,61 гривни за доллар.

Экономическая правда

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