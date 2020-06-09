Официальный курс: гривня укрепилась к евро

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 10 июня на уровне 26,64, а также укрепил курс к евро.

Об этом говорится в данных НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,08 гривни (на 9 июня - 30,15 гривни).

Напомним:



9 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни за доллар.

9 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,61 гривни за доллар.

Экономическая правда