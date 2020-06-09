"Укрзализныця" запустила еще один поезд дальнего следования
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на еще на один поезд дальнего следования - № 774/773 Киев - Шостка, который восстановит следования с 12 июня. Также увеличена периодичность курсирования 4 поездов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В частности, будут курсировать чаще такие поезда: №20/19 Киев - Лисичанск, №53/54 Днепр - Одесса, №116/115 Киев - Бердянск и №136/135 Киев - Покровск.
Эти поезда будут курсировать ежедневно, тогда как ранее они курсировали через день.
Для восстановления курсирования пассажирских поездов Укрзализныця учла рекомендации МОЗ: в одном купе будет находиться не более двух человек.
По поводку плацкартных вагонов: в продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место.
В целом уже можно приобрести проездные документы на 36 поездов дальнего следования.
Экономическая правда
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