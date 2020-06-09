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Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

Вторник, 9 июня 2020, 17:20
 

9 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,64 - 26,66 гривни;

Евро - 30,24 - 30,26 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,50 - 26,73 гривни. Евро покупают по 29,60 гривни, продают по 30,11 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,63 - 26,70 гривни, евро - 29,75 - 29,90 гривни..

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 9 июня на уровне 26,60.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,15 гривни (на 5 июня - 29,99 гривни).

9 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,61 гривни за доллар.

Экономическая правда

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