Капитальные инвестиции в Украине упали на треть — Госстат

Объем капитальных инвестиций в Украине в первом квартале года уменьшился на 35,5% и составил 76,9 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В расчете на одного человека инвестиции составили 1837,5 гривень.

Индекс капитальных инвестиций в строительство уменьшился на 14%.

73,2% инвестиций, привлеченных в январе-марте 2020 года, составляли собственные средства предприятий и организаций, 7,6% - средства населения на строительство жилья, 7,1% - кредиты банков и другие займы, 4,9% - средства местных бюджетов, 2,5% - средства государственного бюджета, 0,7% - средства иностранных инвесторов, 4,0% - другие источники финансирования.

Напоминаем, по данным Госстата, в 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,5 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.

Экономическая правда