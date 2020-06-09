"Метинвест" Ахметова сохранил 42-е место среди мировых производителей стали

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, по итогам 2019 года заняла 42-е место в списке крупнейших мировых производителей стали с объемом 9,58 млн тонн, сохранив прошлогоднюю позицию.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на рейтинг Всемирной ассоциацией производителей стали.

В 2017-м году группа также заняла 42-е место (9,59 млн тонн), в 2016-м - 37-е (10,34 млн тонн), в 2015-м - 40-е (9,65 млн тонн), в 2014-м - 33-е (11,18 млн тонн).

Согласно рейтингу крупнейшей сталелитейной компанией по итогам прошлого года осталась ArcelorMittal с объемом производства 97,31 млн тонн (в 2018-м - 96,42 млн тонн). Затем идут China Baowu Group - 95,47 млн тонн (67,43 млн тонн), Nippon Steel с 51,68 млн тонн (49,22 млн тонн), HBIS Group с 46,56 млн тонн (46,8 млн тонн) и POSCO 43,12 млн тонн (42,86 млн тонн).

В списке из 50 крупнейших мировых производителей стали по итогам с 2014-го года, кроме "Метинвеста", украинских компаний нет.

По данным Worldsteel, Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13-е место (в 2018 году - 21,1 млн тонн, 13-е место), объем производства чугуна составил 20,1 млн тонн (20,6 млн тонн), при этом на экспорт в прошлом году было поставлено страной 2,6 млн тонн чугуна, видимое потребление чугуна в Украине составило 17,5 млн тонн.

Видимое потребление стали в 2019 году в Украине составило 4,8 млн тонн (4,7 млн тонн в 2018 году), при этом потребление на одного человека достигло 108,1 кг (в 2018-м – 107,2 кг/чел.).

В среднем в мире в 2019 году видимое потребление стали составило 229,3 кг/чел. (224 кг/чел.).

По итогам 2018 года, Украина заняла 10-е место мирового рейтинга крупнейших экспортеров стали, реализовав на внешних рынках 15,6 млн тонн металлопродукции (в 2018-м - 10-е место с 15,1 млн тонн), первое место у Китая - 63,8 млн тонн (68,8 млн тонн), Россия – на 4-м месте с 29,5 млн тонн (3-е место с 33,3 млн тонн).

Наибольшими импортерами металла в прошлом году был ЕС-28 с 40,2 млн тонн, исключая межрегиональную торговлю (в 2018-м ЕС-28 также занимала первое место с 44,9 млн тонн импорта), на втором месте США с 27,1 млн тонн (в 2018-м также занимала второе место с 31,7 млн тонн).