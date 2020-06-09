От Налоговой, Минюста и Госстата требуют обнародовать финотчетность компаний

Общественные организации и эксперты обратились к Налоговой, Минюсту и Госстату с требованием безотлагательно выполнить требования законов и обнародовать финансовую отчетность компаний.

Об этом на брифинге заявили ряд общественных организаций и экспертов - Офис эффективного регулирования BRDO, YouControl, Bihus.Info, Рух ЧЕСНО, OpenUp и Transparency International Ukraine, передает пресс-служба YouControl.

Они обнародовали совместное обращение в соответствующие ведомства-распорядители "с требованием безотлагательно выполнить требования законов".

Отмечается, что к обращению также присоединились Центр противодействия коррупции, Clarity Project, Слідство.Інфо, ОО "Электронная демократия" и CEO OpenDataBot Алексей Иванкин.

"Украинское законодательство обязывает распорядителей - Государственную налоговую службу, Государственную службу статистики и Министерство юстиции - публиковать и регулярно обновлять данные финотчетности компаний в формате открытых данных на портале data.gov.ua.

Согласно закону "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", финансовая отчетность компаний (и государственных, и частных) не является коммерческой тайной.

ЗУ "О доступе к публичной информации" регламентирует: вся имеющаяся у государственных органов информация должна предоставляться по запросу и обнародоваться. Особенно это касается данных, имеющих общественный интерес. Требования относительно обнародования финотчетности является частью Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС (пункт 830). Чтобы обнародовать данные финансовой отчетности, не нужно создавать дополнительные ресурсы: есть государственный портал открытых данных data.gov.ua", - говорится в обращении.

Эксперты подчеркивают, что публикация данных финотчетности компаний в формате открытых данных будет иметь ряд положительных последствий:

обнародование данных положит конец злоупотреблениям с данными;

данные конкретной компании станут доступны потенциальным контрагентам для оценки рискованности сотрудничества и избежанию нечестных контрагентов;

потенциальные сотрудники могут проверить финансовое положение работодателя;

публикация финотчетности позволит проверить финансовое состояние компаний при покупке дорогостоящих товаров или услуг;

данные по отраслям и регионам представляют интерес как для предпринимателей (оценка прибыльности компаний сектора, конкурентной среды и т.д.), так и для журналистов и аналитиков (от экономичных до антикоррупционных расследований).

После сбора подписей запросы о доступе к публичной информации вместе с обращением будут направлены в Госстат, Минюст и ГНС.

Экономическая правда