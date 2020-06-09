Киев поднялся на 44 места в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов – исследование

За год Киев поднялся на 44 строчки в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов - украинская столица поднялась со 150 на 106 место.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Mercer.

Отмечается, что 106-ю позицию Киев делит с Гамбургом (Германия) и Лиссабоном (Португалия).

Среди топ-5 самых дорогих городов для эмигрантов:

Гонконг (специальный административный район Китая); Ашхабад (Туркменистан); Токио (Япония); Цюрих (Швейцария); Сингапур (Сингапур).

Рейтинг замыкают Тунис, Виндхук (Намибия), Бишкек (Кыргызстан), Такшент (Узбекистан) и Карачи (Пакистан).

Компания Mercer при составлении рейтинга учитывала колебания курса валют, инфляцию и цены на жилье.

Экономическая правда