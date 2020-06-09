Киев поднялся на 44 места в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов – исследование
Вторник, 9 июня 2020, 12:45
За год Киев поднялся на 44 строчки в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов - украинская столица поднялась со 150 на 106 место.
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Mercer.
Отмечается, что 106-ю позицию Киев делит с Гамбургом (Германия) и Лиссабоном (Португалия).
Среди топ-5 самых дорогих городов для эмигрантов:
- Гонконг (специальный административный район Китая);
- Ашхабад (Туркменистан);
- Токио (Япония);
- Цюрих (Швейцария);
- Сингапур (Сингапур).
Рейтинг замыкают Тунис, Виндхук (Намибия), Бишкек (Кыргызстан), Такшент (Узбекистан) и Карачи (Пакистан).
Компания Mercer при составлении рейтинга учитывала колебания курса валют, инфляцию и цены на жилье.
Экономическая правда
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