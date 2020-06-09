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Киев поднялся на 44 места в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов – исследование

Вторник, 9 июня 2020, 12:45
 

За год Киев поднялся на 44 строчки в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов - украинская столица поднялась со 150 на 106 место.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Mercer.

Отмечается, что 106-ю позицию Киев делит с Гамбургом (Германия) и Лиссабоном (Португалия).

Среди топ-5 самых дорогих городов для эмигрантов:

  1. Гонконг (специальный административный район Китая);
  2. Ашхабад (Туркменистан);
  3. Токио (Япония);
  4. Цюрих (Швейцария);
  5. Сингапур (Сингапур).

Рейтинг замыкают Тунис, Виндхук (Намибия), Бишкек (Кыргызстан), Такшент (Узбекистан) и Карачи (Пакистан).

Компания Mercer при составлении рейтинга учитывала колебания курса валют, инфляцию и цены на жилье.

Экономическая правда

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Киев рейтинг миграция деньги

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