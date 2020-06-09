Регистрация новых ФЛП превысила докарантинные показатели – исследование
Украинский бизнес начинает выходить из карантина - количество новозарегистрированных ФЛП превысила докарантинные показатели.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
Отмечается, что за последнюю неделю было зарегистрировано 7 269 предпринимателей.
В то же время зарегистрировали 1 119 компаний - это почти на 100 компаний больше, чем за неделю до карантина.
При этом, украинцы передвигаются на 30% больше, чем до карантина.
"С апреля количество активных вакансий увеличилось более чем на 40%. Сейчас на Work.ua 39 500 активных вакансий. До карантина было 54 тысячи вакансий", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Украине сейчас работает 77% ресторанов от тех 100%, которые работали до карантина. А обороты общественного питания восстанавливаются не так быстро: сейчас они вернулись только к показателю в 65%.
Экономическая правда
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