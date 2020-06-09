Курс валют на 9 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
9 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,61 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,60 - 26,63 гривни;
Евро - 29,96 - 29,99 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,48 - 26,72 гривни. Евро покупают по 29,59 гривни, продают по 30,13 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,55 - 26,65 гривни, евро - 29,56 - 28,85 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 9 июня на уровне 26,60.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,15 гривни (на 5 июня - 29,99 гривни).
Экономическая правда
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