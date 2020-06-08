В Гонконге отменили обсервацию для для приезжающих в город топ-менеджеров

Администрация Гонконга отменила требование о двухнедельной обсервации для приезжающих в город топ-менеджеров крупнейших компаний, акции которых торгуются на Гонконгской фондовой бирже.

Об этом объявил министр финансовых услуг Гонконга Кристофер Хуэй, передает FT.

"Мы стремимся сбалансировать интересы защиты здоровья населения и необходимость способствовать экономическому развитию Гонконга", - объяснил он.

Послабление затронет 480 компаний, на которые приходится 95% совокупной капитализации Гонконгской биржи. В месяц они смогут направлять в Гонконг двух топ-менеджеров для заключения сделок и участия в совещаниях без необходимости прохождения карантина. В перечне банк HSBC Holdings, а также китайские интернет гиганты Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd.