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Берлин о новых санкциях против Nord Stream 2: не комментируем и находимся в постояном контакте

Понедельник, 8 июня 2020, 14:55
 

В Берлине заявили, что отказываются комментировать возможность введения США новых санкций против проекта Nord Stream 2 и находятся по этому вопросу в контакте с заинтересованными сторонами.

Об этом сказала на брифинге 8 июня представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер, сообщает Укринформ.

"Понятно, что мы пристально и постоянно следим за ситуацией, но мы ее не комментируем... Вместе мы находимся в постоянном контакте по этому вопросу", - сказала пресс-секретарь.

Она не уточнила, с кем именно, но речь идет как об американских партнерах, так и немецких предпринимателях, которые могут пострадать в результате санкций. Представитель Минэкономики отвергла предположение, что правительство не предпринимает шагов для защиты их интересов.

Напоминаем:

Конгресс США планирует ввести закон, про новые санкции США против российского газопровода "Северный поток - 2", которые будут нацелены на компании, предоставляющие услуги страхования судов, вовлеченных в его строительстве.

20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

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Германия санкции США

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