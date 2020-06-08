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Укр / Рус

В Airbus готовы судиться с заказчиками, если они не будут забирать самолеты

Понедельник, 8 июня 2020, 13:59
 

Компания по производству самолетов Airbus может подать в суд на авиакомпании за отказ забирать заказанные самолеты.

Об этом заявил в интервью Politico глава Airbus Гийом Фори.

"Мы всегда пытаемся находить разные решения перед тем, как идти в суд. Но когда авиакомпании полностью отказываются от обязательств, и не предлагают что-либо лучше, чем ничего, или не хотят этого делать, тогда остается суд", — сказал он.

По его словам, в разгар кризиса авиаперевозчики просто перестали отвечать на звонки производителя, поскольку не знали, что сказать.

"Они взяли обязательства перед нами, мы взяли обязательства перед своими поставщиками из-за наличия контрактов с авиакомпаниями", — объяснил свою позицию Фори.

Однако сейчас Airbus рассчитывает найти компромисс с авиакомпаниями, поскольку считает, что худшее уже позади.

Одним из таких решений может стать досрочный вывод старых самолетов из флота и замена их новыми, более экономичными авиалайнерами.

Для реализации этой задумки Airbus ожидает финансовой поддержки и субсидий от властей Евросоюза. В качестве примера приводится Франция, где государство выделило Air France 7 млрд евро финансовой помощи, часть из которой пойдет на финансирование новых самолетов Airbus.

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авиастроение Авиакомпании

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